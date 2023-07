Maltempo | una donna muore schiacciata da un albero in Brianza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tragedia ina causa del. Unadi 58 anni è morta dopo essere rimastada uncaduto. Sul posto, informa l’Areu, sono intervenuti automedica, ambulanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Ingenti danni anche in provincia di Milano e in altri comuni lombardi. Danni e vittime a causa di una nuova ondata diche sta interessando Milano e altri comuni lombardi La tragedia si è consumata a Lissone, in provincia di Monza, intorno alle 15.50. Immediata la richiesta di aiuto di alcuni passanti, ma quando i soccorritori sono arrivati, non hanno potuto fare nulla per salvarla. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco. La nuova ondata dia colpito diversi comuni lombardi. ...