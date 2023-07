Le due pattuglie stavano verificando i danni provocati dalin via Casati, quando hanno visto la donna annaspare nel tentativo di tenere fuori la testa per respirare. Tutti e quattro si sono ...Le produzioni agricole, già impoverite dalle forti ondate di, a cui è seguita la morsa di ...hoc che preservano tanto la salute dei lavoratori che la qualità del prodotto in campo che...Le produzioni agricole, già impoverite dalle forti ondate di, a cui è seguita la morsa di ...hoc che preservano tanto la salute dei lavoratori che la qualità del prodotto in campo che...

Maltempo: rischia di affogare in sottopasso, salvata da Polizia Agenzia ANSA

(ANSA) - MONZA, 24 LUG - Una donna di 64 anni, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato dalla pioggia a Monza, dopo essere caduta dal ...Gli agenti si sono tuffati e sono riusciti a tirarla fuori dall’acqua, in quel punto alta fino a quattro metri. Soccorso anche un autotrasportatore rimasto bloccato nell’abitacolo ...