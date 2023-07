Maltempo | in serata ancora temporali e grandine in Brianza Morta donna colpita da albero

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 24 luglio 2023) Forti raffiche di vento e violenta pioggia su Milano e sulladove, nelle prime ore del pomeriggio, il cielo si è oscurato improvvisamente in pochi secondi. Ilha colpito diverse zone, e unadi 58 anni èdopo essere rimasta schiacciata da un, caduto a causa del, mentre camminava a Lissone (Monza). Immediata la richiesta di aiuto di alcuni passanti, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco. Tre persone sono invece rimaste ferite in diversi episodi mentre si trovavano su auto che sono state colpite da alberi crollati a Legnano (Milano). Tutte e tre non sono in gravi condizioni. Una bomba d'acqua ha ...