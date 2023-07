Maltempo in provincia | a Isola di Fondra frana e strada allagata

(Di lunedì 24 luglio 2023)di. C’è anche un ferito per i tanti danni che ilha causato in diverse località della nostranella giornata di lunedì (24 luglio). Adi, piccolo comune in alta Val Brembana, proprio a causa della copiosa pioggia caduta, si è verificata unalungo lale 2. Un uomo in transito nella zona con la sua auto è rimasto ferito. Da chiarire la dinamica e le sue condizioni. Sul posto è arrivata un’ambulanza. Lasi è, mentre i massi caduti ostruiscono il passaggio di veicoli lasciandota l’alta Val Brembana.

A Busnago, piccolo comune verso ladi Bergamo, il temporale ha danneggiato la copertura ... In cielo, invece, per ilè stato attivato il codice di emergenza generica "7700" dai piloti ...Una bomba d'acqua ha colpito anche ladi Varese, causando allgamenti e danni ai tetti. Mentre a Monza ilha causato danni alla stazione. Su Milano il Centro funzionale monitoraggio ......indi Monza, dove per diverse ore molte zone della cittadina sono rimaste senza corrente elettrica. L' Ansa riferisce che i residenti di un condominio sono in difficoltà perché il...

Maltempo a Bergamo e provincia: temporali, grandine e vento. Alberi caduti e strade allagate IL GIORNO

Maltempo a Milano e in Brianza. Forti raffiche di vento e pioggia intesa sul capuluogo lombardo dove il cielo si è oscurato improvvisamente in pochi secondi. Le forti piogge sono durate ...Allerta gialla per temporali in Liguria: previsto vento forte e possibilità di mareggiate sulla costa dalla Riviera alla Val di Magra. Tempo instabile e temporali forti previsti per tutta la regione.