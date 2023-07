Maltempo in Lombardia | a Milano chiusa la metropolitana per gli alberi caduti | Trenord | Numerosi danni e guasti

Trenord annuncia "diversi danni all'infrastruttura a causa del" con numerosi problemi alla circolazione. I treni delle diverse direttrici dellasubiscono ritardi di oltre 1 ora con molte soppressioni in tutte le linee.Interrotte le linee ferroviarie Milano - Chiasso e Milano - Lecco dalle 13.55 a causa del... L'allerta è stata emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regioneper la ...Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regioneha emanato una nuova allerta ... Problemi per ilanche in Toscana, dove la Regione ha emesso un 'allerta gialla su tutto il ...

Maltempo in Lombardia: ancora temporali, grandine e vento. Ecco dove e fino a quando IL GIORNO

Almeno 100 chiamate ai vigili del fuoco mentre pioggia e vento attanagliano la Lombardia. Le forti raffiche di vento associate ai temporali stanno già causando disagi. Nell'Isola da domani temperature ...