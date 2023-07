Maltempo - Grandine e auto | come difendersi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 24 luglio 2023) L'argomento dellatorna,sempre in questo periodo, di grande attualità, ma quest'anno le condizioni climatiche sembrano portare a fenomeni atmosferici particolarmente aggressivi. Il rischio di danni per le carrozzerie delleè, quindi, elevato: bastano pochi istanti di precipitazioni violente per imporre riparazioni dal costo di migliaia di euro. E, a quel punto, non resta che rivolgersi al carrozziere. Che fare. La soluzione migliore, com'è facile immaginare, è quella di proteggersi contro questo tipo di calamità con una copertura assicurativa supplementare contro gli "eventi naturali" o "atmosferici", spendendo poche decine di euro in più rispetto al costo della sola polizza RC. In ogni caso, bisogna sempre prestare attenzione a clausolela franchigia e il massimale, cioè ...