Maltempo - Grandine | come proteggere l' auto dai danni

(Di lunedì 24 luglio 2023) Laha un potenziale particolarmente dannoso per le proprietà, per tutto ciò che riguarda l'agricoltura e, ovviamente, anche per le nostre amatemobili, fortemente esposte aiche le precipitazioni di questo genere possono causare. E infatti, quando ci si imbatte nei famigerati chicchi, il conto da pagare al carrozziere per rimettere in sesto parabrezza e carrozzeria è molto salato. Non sempre, per fortuna, una grandinata è sinonimo di devastazione: se i pezzi di ghiaccio non superano qualche millimetro di diametro, infatti, vetri e carrozzeria sono generalmente salvi. Il discorso però cambia non appena si superano diametri di uno o due centimetri. Una soluzione definitiva al problema non esiste, ma specialmente d'estate è possibile adottare alcuni comportamenti utili a limitare le conseguenze. Stando attenti al meteo, ...