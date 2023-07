(Di lunedì 24 luglio 2023) Il violento temporale che ha investito oggiha causato ingenti danni e disagi ai trasporti. La caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi, come ha spiegato Atm, e ha imposto la chiusura di alcune strade. La linea della metropolitana M2 è rimasta chiusa tra Vimodrone e Cernusco, mentre Trenord ha annunciato «danni all’infrastruttura»....

Ildegli scorsi giorni non ha risparmiato nemmeno Pioltello: alberi caduti al suolo, strade ... per esempio, è stato segnalato dai residenti un container caduto al suolo spinto dalladi ...Si cerca di contare i danni in Bassa Romagna e in tutto il territorio ravennate colpito dal devastante fortunale che si è abbattuto sulla provincia di Ravenna (e non solo) sabato. Particolarmente ...Continua la conta dei danni dopo ilche ha devastato l' Adda Martesana : tra strutture inagibili, strade pericolose e attività ...lavoro da più di 24 ore per capire il da farsi dopo la...

Maltempo, bufera si abbatte su Milano e Monza: 58enne muore schiacciata da un albero Gazzetta del Sud

Tre persone sono rimaste ferite in diversi episodi mentre si trovavano su auto che sono state colpite da alberi crollati oggi a causa del temporale con nubifragio e… Leggi ...Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco.