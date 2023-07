Maltempo | alberi crollano in strada A Osio Sotto vola il tetto di una casa

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’ondata dinon si placa e continua a creare disagi a Bergamo e provincia, dove per via del vento e della pioggia alcunisono stati sradicati e sono caduti innella giornata di lunedì (24 luglio). Sono finora una ventina le chiamate arrivate ai vigili del fuoco. Da Boltiere, dove anche polizia locale e protezione civile sono al lavoro per ripristinare la viabilità in via delle Rogge, via Mozart e via Cardinale Gustavo Testa. Altre segnalazioni sono arrivate da Albano Sant’Alessandro, Bergamo città (zona Fiera),zza e Tavernola Bergamasca. A, a causa del temporale, è stato divelto ildi un’abitazione privata, finito inin via Manara. Grande spavento per le due famiglie residenti. “Fortunatamente la ...