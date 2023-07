Maltempo a Milano | temporali e vento forte | oltre 100 chiamate ai pompieri

(Di lunedì 24 luglio 2023) In salvo uomo intrappolato in un garage allagato e interrotte alcune linee ferroviarie. Allerta arancione per 24 oreoggi 24 luglio hanno colpito, soprattutto nella zona nord ovest.100 learrivate ai vigili del fuoco per interventi di soccorso nelle zone di Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate e Pogliano Milanese. Un cittadino di Villa Cortese è stato soccorso dai sommozzatori diperché rimasto intrappolato all’interno del suo garage allagato. Interrotte le linee ferroviarie-Chiasso e-Lecco dalle 13.55 a causa delche si è abbattuto in Brianza che ha portato alcuni detriti sui binari della stazione di Monza. Sul posto sono intervenuti ...

I sub salvano un cittadino intrappolato nel suo garage allagato. Trenord, numerosi danni e guasti a causa delI sub salvano un cittadino intrappolato nel suo garage allagato. Trenord, numerosi danni e guasti a causa delInterrotte le linee ferroviarie- Chiasso e- Lecco dalle 13.55 a causa delche si è abbattuto in Brianza che ha portato alcuni detriti sui binari della stazione di Monza. Sul ...

Maltempo a Milano, piogge e vento forte in pochi minuti causano tre feriti. Alberi abbattuti, strade allagate… La Repubblica

Altri 150 interventi dei Vigili del Fuoco per danni da maltempo. Una triste ritornello che fornisce un’idea ormai plastica e fin troppo chiara di come il cambiamento climatico non sia teoria astratta, ...Almeno 100 chiamate ai vigili del fuoco mentre pioggia e vento attanagliano la Lombardia. Le forti raffiche di vento associate ai temporali stanno già causando disagi. Nell'Isola da domani temperature ...