Maltempo | a Desio un fiume di ghiaccio scorre lungo le strade | video

(Di lunedì 24 luglio 2023) Anchenon si è potuta sottrarre al forteche questa mattina ha colpito tutta la Brianza e non solo. In città le forti piogge e la grandine hanno creato unghiacciato e causato la caduta di diversi alberi, sottopassi allagati e un tetto scoperchiato di un condominio privato in via Tittoni.

...//www.radiolombardia.it/wp - content/uploads/2023/07/WhatsApp - Video - 2023 - 07 - 24 - at - 15.47.04.mp4(Mb) https://www.radiolombardia.it/wp - content/uploads/2023/07/.mp4 ...... Romano La Russa, ha emesso un report alle ore 15 di ieri relativo alche ha interessato ... Monza Brianza: interventi nei comuni di, Barlassina, Seregno. A Meda aperto il COC, volontari ...... Romano La Russa, ha emesso un report alle ore 15 relativo alche ha interessato la ... Monza Brianza : interventi nei comuni di, Barlassina, Seregno. A Meda aperto il COC, volontari ...

Il maltempo di questa mattina ha colpito anche Desio: Polizia Locale ... Comune di Desio

Non sono mancati danni alle abitazioni, con il vento e la grandine che hanno provocato la rottura di numerosi vetri.Sono stati in tutto oltre 300 gli interventi in sole 48 ore per far fronte alle conseguenze del maltempo (e non solo) a Monza e in Brianza ...