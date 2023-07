Malpensa | grandine danneggia aereo per New York | dirottato a Fiumicino

Grandine su Malpensa, paura sul volo per New York: aereo danneggiato dirottato su Fiumicino IL GIORNO

Il naso e la fusoliera dell'aeromobile (un Boeing 767-300) sono stati danneggiati in più punti dai grossi chicchi di grandine incontrati mentre l'aereo saliva in quota. L'atterraggio è avvenuto in ...Una violenta grandinata ha danneggiato in modo grave un aereo decollato da Milano Malpensa e diretto al Jfk di New York, costringendo i piloti ad un atterraggio di emergenza allo scalo di Fiumicino ...