Mafia | Ruffino Az-Iv | ' su beni confiscati governo completi ultimo miglio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Il ministro Piantedosi giustamente sottolinea come la normativa italiana suialla criminalità organizzata sia riconosciuta come un'eccellenza a livello mondiale, ma le belle parole contano poco se non sono accompagnate dai fatti. Così non basta assegnare a enti pubblici o del terzo settore gli immobili sequestrati alle mafie se allo stesso tempo non si garantiscono loro anche i fondi di cui hanno assoluto bisogno per riqualificarli e per gestirli". Lo dichiara Daniela, deputata di Azione-Italia Viva. "Alrinnovo perciò la richiesta di completare l'- continua l'esponente del terzo polo -, stanziando le risorse che mancano per la piena ed efficace attuazione della normativa. E' paradossale che spesso i ...