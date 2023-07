Mafia | Piantedosi | ‘gestione beni confiscati grande priorità per lo Stato’**

(Di lunedì 24 luglio 2023) Marsala (Trapani), 24 lug. (Adnkronos) – “La gestione deiè diper lo Stato, per il valore simbolico e anche sostanziale. E cerimonie come quella di oggi sono divalore simbolico”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteoa Marsala (Trapani) durante la cerimonia di intitolazione alla memoria del Prefetto Fulvio Sodano di un bene confiscato in Piazza della Vittoria, destinato dal Comune ad ospitare il Centro socio-educativo ”I Giusti di Sicilia”. L'articolo CalcioWeb.

Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteoa Marsala (Trapani) durante la cerimonia di ...anche dal punto di vista di finalizzazione economica di molte aziende confiscate alla", dice ...... incontro con il ministro dell'Interno Matteoe presenza di Tina Montinaro , moglie del capo scorta "Antonio", barbaramente assassinato dallainsieme ad altri due colleghi con i ......contro la', ha detto la premier prima di lasciare la prefettura dove ha presieduto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del ministro dell'Interno Matteoe ...

**Mafia: Piantedosi, 'gestione beni confiscati grande priorità per lo ... Il Tirreno

''E' un tema molto importante la restituzione dei beni confiscati alla mafia per l'utilizzo sociale. E' per noi un punto prioritario'', ha detto il ministro Piantedosi a Marsala durante la cerimonia d ...“C’è un grandissimo valore simbolico in questa giornata di oggi, perché recuperare a destinazione soprattutto sociale significa dare un segnale importante di inversione di tendenza rispetto a quelli c ...