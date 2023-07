Madonna di Pagani | don Antonio Fragnito invita tutti a manifestare la propria fede

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Siamo pronti come Comunità Parrocchiale a festeggiare la nostra amatissimadiche si venera da oltre 100 anni alla contradadi Paupisi. Una festa che ogni anno, così come le altre della nostra parrocchia, viene vissuta con grandi emozioni e partecipazione dili”. Così don, Amministratore parrocchiale della parrocchia Santa Maria del Bosco di Paupisi a pochi giorni dall’inizio della festa alla Vergine diin programma l’ultimo weekend di luglio ed organizzata dall’associazione socio-culturale ‘Il Sogno’. “Da giovedì 27 luglio – continua don– ogni sera, proprio in preparazione alla festa, nel Santuario Mariano dedicato alla Vergine dici sarà il ...