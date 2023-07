Maddalena Corvaglia e l’elenco dei consigli per l’estate I fan | «Hai dimenticato l’aria condizionata» Lei risponde così

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il caldo record rende rovente l’Italia. Tempo di trovare strategie anti afa subito. E ci ha pensato, che nelle ultime ore ha stilato una serie diper i suoi fan su come affrontare il caldo estivo. La showgirl, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto con a corredo una didascalia molto “simpatica” che non è passata inosservata ai fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Per fortuna abbiamo ilo degli esperti: bisogna bere molto, mangiare frutta (la sangrìa vale?), prediligere un ghiacciolo alla caponata prima di un tuffo, indossare abiti estivi (no cappotti o berretti di lana), usare guanti da forno sul volante se la macchina è stata sotto al sole per tre ore». Poi, ha aggiunto: «Se ci sono 30 gradi all’ombra non bisogna stare all’ombra. Se si è al ...

