Ma quale Apocalisse climatica | cosa non vi dicono sugli incendi in Grecia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Anche oggi sui giornali non poteva mancare il tema del caldo. Il titolo che va per la maggiore è “Brucia Rodi“, da cui sono state evacuate 30mila persone a causa degli. Leggendo le agenzie mi pare di capire che la stessastia avvenendo stamattina a Corfù. Come spesso accade, c’è poi chi coglie la palla al balzo per romanzare quanto accaduto parlando di una “fuga dall’inferno” per “l’emergenza clima”. Eppure non è una novità: tutti i cazzo di anni c’è, ahimè, un grandeo da quelle parti. Ma questa volta il motivo è diverso. C’entra l’emergenza del clima. Toc toc! Sono 120mila anni che d’estate ci sonoin! Su questo nessuno può smentire perché, se è concesso a Giannini di dire che giugno è stato il mese più caldo da 120mila anni, allo stesso modo io posso dire che da ...