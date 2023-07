Lutto nel calcio | se ne è andato Trevor Francis | all’Atalanta nell’86-87

(Di lunedì 24 luglio 2023) LA SCOMPARSA. Lunedì 24 luglio l’ex campione inglese è deceduto mentre era in vacanza in Spagna. A Bergamo era arrivato, disputando una sola stagione. Col Nottingham aveva vinto la Coppa Campioni nel ’79 e ’80.

Lutto nel mondo accademico salentino: scomparsa Bianca Rosa Gelli LeccePrima

L'ex sindaco di Cagli Augusto Marzani è mancato all'età di 88 anni. Ricordato per il suo impegno politico e come segretario dell'Istituto Tecnico di Ragioneria, è stato salutato da tanti cittadini con ...Tafari Campbell, 45 anni, era andato a lavorare per l’ex «prima coppia» al termine del mandato del presidente. Il corpo è stato recuperato lunedì nello stagno dietro la proprietà di Obama a Martha’s V ...