Lutto nel calcio | morto Trevor Francis Giocò nella Sampdoria e nell' Atalanta

Il calcio internazionale e italiano è inper la scomparsa di Trevor Francis, una leggenda del calcio inglese. A Marbella, è stato colto ... dove militò per 4 stagioni vincendo anche (1985) il ...Sampdoria in, Francis morto in Spagna . Sampdoria, chi era Trevor Francis . "L'attaccante più ... Parole di Fulvio Collovati , campione del mondo a Spagna '82, uno checorso della sua carriera ...... ci è rimasto quattro stagioni compresa la vittoria della Coppa Italia del 1984 - 85 da capocannoniere della manifestazione (9 gol) ma con sole 67 presenze per i tanti infortuni, per poi passare...

L’ex attaccante inglese è deceduto mentre si trovava in Spagna. Trevor Francis ha vinto due Coppe dei Campioni con il Nottingham Forest prima di trasferirsi a metà anni 80 in Italia dove indossò i col ...LA SCOMPARSA. Lunedì 24 luglio l’ex campione inglese è deceduto mentre era in vacanza in Spagna. A Bergamo era arrivato nell’86, disputando una sola stagione. Col Nottingham aveva vinto la Coppa ...