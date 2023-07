Lukaku | sì assoluto alla Juventus! Priorità Allegri Servono incastri – SI

(Di lunedì 24 luglio 2023) Arrivano sempre più conferme legate al futuro di Romelu. L’attaccante già da tempo ha scelto di vestire la maglia della Juventus su richiesta ferma di Massimiliano. APERTURA TOTALE – Romeluha detto sìproposta della Juventus e vuole solo vestire la maglia bianconera, queste le dichiarazioni di Alfredo Pedullà su Sportitalia: «sta aspettando la Juventus, non so se aspetterà anche al 12 di agosto. È lui la prima scelta di Massimiliano. Il problema è che Vlahovic vuole aspettare il PSG, che a sua volta aspetta Mbappé. È un incastro che vale per tutti i grandi attaccanti, maha detto assolutamente “sì”Juventus». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

... come detto, per nulla semplice con il futuro ditutto da scrivere; dopo l'estate del ritorno all'Inter, un'altra sessione di mercato in cui l'attaccante belga èprotagonista in ...... l'engagement , prodotto dalle menzioni,ne riesce a mettere sul piatto della bilancia ... In, il post che ha prodotto la quota più ampia di parlato è stato quello dell'account TikTok ...... per la prossima stagione, è quella di vivere un campionato da protagonista; la volontà è ... ItNel mercato tutto può succedere (lo abbiamo visto con) e, proprio per questo, non possiamo ...

Juventus, la verità di Lukaku: tutti i nomi per il dopo Vlahovic TvPlay.it

Continua a tenere banco il caso Lukaku; l'attaccante belga è, al momento, il vero protagonista di questa sessione di mercato ...L’ex Presidente dell’Inter non ha di certo apprezzato quanto fatto da Lukaku e dalla Juventus. Parole aspre di Moratti sulla questione E’ la questione che più ha creato clamore quest’estate quella di ...