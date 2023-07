Lukaku | nuova risposta social sui rumors di mercato – FOTO

(Di lunedì 24 luglio 2023) Romeluparla ancora attraverso ivisti idiche si susseguono sul futuro del belga Romeluparla ancora attraverso ivisti idiche si susseguono sul futuro del belga. «Il rispetto non si aspetta, ma si dà, perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettalo, l’affare» ha detto l’attaccante accostato in sede dianche alla Juventus.

...è rientrato al Chelsea dopo il prestito all'Inter e lavora per trovare unasistemazioneLa rottura improvvisa delle trattative con l'Inter ha rimesso in discussione il futuro di Romelu. ...... e Marcelo Brozovic, che ha scelto unaesperienza in Arabia Saudita. Non solo, D'Ambrosio e ... Romelu- Calciomercato.itInfine, in attacco il tradimento di Romeluha cambiato molto ...... oggi è alla ricerca di unasquadra visto che alla Juventus hanno preferito proseguire con ... tuttavia (i casie Cuadrado insegnano), questo mercato ci ha abituato a colpi imprevedibili ...

Lukaku posta e poi cancella una nuova storia su Instagram: “Non ... Goal.com

Romelu Lukaku lancia un'altra frecciata all'Inter. Dopo la storia (poi rimossa) di ieri, nella quale il belga si auto-esortava a non fidarsi di nessuno, la stilettata indiretta alla sua ...Romelu Lukaku è rientrato al Chelsea dopo il prestito all'Inter e lavora per trovare una nuova sistemazione: smentita sul Galatasaray ...