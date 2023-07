Lukaku | c' è solo la Juve | per Allegri resiste anche al pressing del Chelsea

(Di lunedì 24 luglio 2023) Non resta che aspettare.se la sensazione è che Mbappé inserito tra gli esuberi del Psg sia la miccia che da un momento all'altro può dare il via ai fuochi. Per lapotrebbe significare ...

e Ziyech sono i due pezzi forti rimasti ad allenarsi Londra , per Boehly sistemarli altrove significherebbe dare nuova linfa ai conti e abbassare il monte ingaggi, obiettivi molto diffusi in ...OLTRE- Ma c'èNo, non c'èBig Rom. Il piano è chiaro, il primo obiettivo a questo punto è lui ed è su di lui che stava già lavorando la Juve prima di Giuntoli pur con la ...La telenovela Romeluè destinata a durare ancora a lungo e al momento è davvero difficile riuscire a definirne i ... L'ultimo è arrivatoqualche ora fa quando l'attaccante ha pubblicato sulla ...

Non solo Lukaku-Vlahovic, la Juve lavora sulle alternative: David idea concreta. E Balogun... Calciomercato.com

Boehly prova a spingerlo verso l’Arabia Saudita senza successo: Big Rom sente che manca poco al suo passaggio in bianconero. Resiste l’accordo per un triennale da 9 milioni l’anno alla Continassa ...Secondo Palmeri Allegri si sarebbe intromesso nella vicenda Lukaku anche per creare scompiglio nel mondo Inter ...