In direzione Bakhmut (orientale) sono stati liberati quattro chilometri quadrati", ha detto Malyar.Sulla guerra russo -tiene banco l'esplosione della cattedrale di Odessa (e non solo), con il premier bielorusso Lukashenko cheun possibile blitz in Polonia di Wagner. LA STAMPA '...Per chiarire la vicenda, l'esponente dell'opposizionela presentazione di un'... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired sul ...

L’Ucraina annuncia la liberazione di altro territorio nel sud-est del paese Globalist.it

L’Unesco condanna l’attacco: brutalità contro i tesori dell’arte. Per Putin la controffensiva ucraina è "ufficialmente fallita",. ma Kiev ha già recuperato la metà dei territori occupati dai russi. .di ENNIO SIMEONE – Ormai non ci sono più limiti alla follia bellicista, che, come una epidemia, si sta diffondendo ai confini dell’Europa e nelle nevrotiche reazioni di alcuni governanti europei che, ...