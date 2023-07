(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo aver conquistato 7 milioni e mezzo di persone in Italia, salvando oltre 13 milioni di pasti con le sue Surprise Bags, TooTo Go, l'azienda di impatto sociale dietro il più grande marketplace ...

Box Dispensa è la possibilità di andare a salvare tanto cibo con 6kg di cibo, estesso tempo ... Insomma un nuovo modo per aiutare, semplice ma efficace, all'interno di una grande, come ......dell'esame ddl 116 (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione e concernenti l'attribuzione... MURELLI (dg) Esame COM(2023) 234 definitivo (contro la corruzione nella quale sono coinvolti ...Una parata di stelle in memoria di Gianluca Vialli . Domenica 10 settembre, alle 21:00,stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria andrà in scena " The Legend Gianluca Vialli ", una ...die ...

Lotta allo spreco, Too Good to Go lancia box dispensa - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Milano, 24 lug. (askanews) - Dopo aver conquistato 7 milioni e mezzo di persone in Italia, salvando oltre 13 milioni di pasti con le sue Surprise Bags, Too Good To Go, l'azienda di impatto sociale die ...Migranti, l’appello al summit internazionale. La convergenza con von der Leyen ...