Lotito | “Zielinski resta Napoli | ha scelto di rinnovare con De Laurentiis”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Secondo, ha deciso dicon ilnonostante offerte più ricche dalla Lazio e dagli arabi. Calciomercato. Importanti novità sul futuro di Piotr, con il centrocampista polacco che sembra destinato are al. A rivelarlo è stato il presidente della Lazio Claudio, squadra che negli ultimi giorni aveva mostrato grande interesse per il giocatore partenopeo. “hadi rimanere acon un rinnovo inferiore rispetto a quanto gli offrivamo noi” ha dichiarato, confermando di fatto la volontà del polacco di proseguire la sua avventura in azzurro. Nonostante un’offerta economica più ricca da ...

Nelle ultime settimane la Lazio di Claudio Lotito aveva più volte bussato alla porta del Napoli per Piotr Zielinski. Il presidente biancoceleste ha provato buone offerte sia al club ...