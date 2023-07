L’obiettivo delle big d’Europa è farsi trovare pronte per quando inizierà il domino attaccanti con Mbappé Libero

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il motivo per cui le bignon hanno ancora preso un attaccante è che si stanno tenendopersi scioglierà il nodoe l’attaccante si muoverà scatenando ilpunte. Lo scrive Claudio Savelli su. “Il motivo per cui il valzerpunte non è ancora cominciato è che non ci sonosufficienti per tutte le grandi squadre. Hanno tutte paura di rimanere senza, motivo per cui finora hanno sondato tutte le piste possibili senza percorrerne con convinzione nemmeno una.pronti, la prima tessera del, si muoverà. Saranno ...