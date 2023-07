Liverpool | Fabinho-Al Ittihad può saltare | colpa dei… cani

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il curioso caso legato al centrocampista brasiliano del, che potrebbe non andare in Arabia Saudita per i suoi

Il centrocampista brasiliano Fabinho è pronto a lasciare il Liverpool per abbracciare il progetto multimilionario dell'Al-Ittihad, ma il trasferimento è a rischio e la motivazione è alquanto bizzarra: ...Il giocatore potrebbe lasciare Liverpool, un po' come Henderson. In Arabia, però, la razza dei cani del brasiliano non è ammessa. Affare a rischio