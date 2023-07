LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | tocca a Margherita Panziera | Ceccon in gara nei 100 dorso e Quadarella esordisce

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI3.42: La neozelandese Gasson vince la quarta batteria con 1’00?83. Oranella quinta batteria 3.39: La terza batteria va alla peruviana de Bever che va al comando della classifica provvisoria con 1’03?12 3.37: La mongola Emkh-Amghalan si aggiudica la seconda batteria in 1’08?59 3.35: Passon delle Seychelles vince la prima batteria dei 100 donne in 1’05?35 3.31: Al via tra poco la prima di sette batterie dei 1003.29: La favorita incontrastata di questaè Katie Ledecky ma attenzione anche alla australiana Pallister che l’anno scorso è letteralmente esplosa aie all’altra statunitense Grimes che ha già staccato il pass per i Giochi Olimpici nel ...