LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | MARTINENGHI D’ARGENTO NEI 100 RANA! Attesa per Ceccon

(Di lunedì 24 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI13.13: Oro alla Cina con Yufei Zhang che ha chiuso fortissimo toccando in 56?12 13.12: Ai 50 Zhang, Huski, MacNeil 13.10: Non ci sono azzurre al via nella finale dei 100 farfalla. Queste le protagoniste di una gara incertissima: THROSSELL Brianna AUS 10 FEB 1996 57.14 2 KOHLER Angelina GER 12 NOV 2000 57.05 3 MACNEIL Margaret CAN 26 FEB 2000 56.78 4 ZHANG Yufei CHN 19 APR 1998 56.40 5 HUSKE Torri USA 7 DEC 2002 56.76 6 McKEON Emma AUS 24 MAY 1994 56.89 7 WALSH Gretchen USA 29 JAN 2003 57.14 8 WATTEL Marie FRA 2 JUN 1997 57.17 13.09: "Ho nuotato un tempo meno buono di quello che pensavo ma l'argento va benissimo" Queste le parole di13.07: Non scenfe dsl podio Nicolò

Regalerà qualcosa anche all'Italia, la seconda giornata dei Mondiali diin vasca Le aspettative, da Fukuoka, ci sono: faremo un tifo incredibile per Nicolò Martinenghi , che punta al podio nella finale dei 100 rana maschile e per Thomas Ceccon , chiamato alla ...Diretta dalle 13 su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW Seconda giornata di gare alla Marine Masse di Fukuoka in Giappone, che ospita i 20esimi Mondiali diSEGUI ILDI SEMIFINALI E FINALI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DELIN VASCA: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA ...

