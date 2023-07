LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Ceccon trema nei 100 dorso | Quadarella da medaglia Alle 13 00 le finali

(Di lunedì 24 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIHA RISCHIATO DI USCIRE NEI 1006.12: Appuntamento13.00 per una sessione die semiricca di azzurri in vasca. per il momento è tutto, grazie per averci seguito, bona giornata e a dopo! 6.11: Margherita Panziera, pur senza brillare, è in semifinale nei 100, Thomas, con qualche rischio di troppo, dovuto anche alla stanchezza, è in semifinale dei 100, Carraro e Angiolini possono aspirare ad un posto in finale nei 100 rana, dopo la tranquilla qualificazione alla semifinale di questa notte e infine Marco De Tullio si è riscattato dopo la brutta prestazione di ieri ...

Prima giornata a Fukuoka dei Mondiali diin corsia: medaglia d'argento per la staffetta maschile azzurra nella 4x100 sl, battuti solo dagli australiani. Nei 400 misti Leon Marchand batte il primato mondiale di Phelps, 7° Razzetti. Oro ...Ilin corsia debutta a Fukuoka in occasione del Mondiale 2023 , in svolgimento in Giappone. Primo ... questo l'elenco delle semifinali e finali che Virgilio Sport segue in direttain ...Semifinali e finalidalle 13 su Sky Sport Summer Le semifinali e le finali della prima giornata dei Mondiali diin corsia a Fukuoka saranno trasmesse domenica 23 luglio in diretta dalle 13 ...

IVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: Ceccon in gara nei 100 dorso, debutta Quadarella, Martinenghi per la medaglia OA Sport

Visioni sarde in Australia Visioni sarde in Australia: il 28 luglio alla Dante di Brisbane serata all’insegna del Cinema e del Libro sardo di Bruno Mossa La Società Dante Alighieri di Brisbane, nel Qu ...SEMPRE IN DIRETTA IN TV. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai Due, Rai Sport +HD e Sky Sport Summer. Batterie alle 3.30 italiane (10.30 locali), semifinali e finali ...