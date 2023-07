LIVE – Napoli-Spal 0-1 | Amichevole estiva 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Lascritta di, matchvalevole come secondo test di preparazioni della squadra campione d’Italia. Gli azzurri guidati da Rudi Garcia, dopo l’esordio in scioltezza contro l’Anaune, sono pronto a tornare in campo contro i biancazzurri, retrocessi in Serie C nella scorsa stagione. Illlo si alza, dunque, e per questo motivo sarà importante verificare le condizioni fisiche di tutta la rosa, compresi i Nazionali arrivati circa una settimana fa. La partita andrà in scena alle ore 18:30 di lunedì 24 luglio. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà unatestuale, tabellino e approfondimenti sulla gara. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV0-1 (62? Puletto) ...