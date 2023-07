LIVE Italia-Argentina | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | debutto già decisivo per la qualificazione

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualeper le azzurre. L’attenzione è alta per l’esordio dell’alla nona edizione della Coppa del Mondo diin Australia e Nuova Zelanda. Alle ore 8ne, le Azzurre guidate da Milena Bertolini si confrontano con l’nel loronel torneo. Un inizio vincente è essenziale in un girone da quattro che comprende anche Svezia e Sudafrica. L’, tipicamente fisica e intensa, si distingue per la sua enfasi ...