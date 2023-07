LIVE Italia-Argentina 0-0 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | sinistro di Greggi che viene bloccato da Correa

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88? Giallo per Bonansea fallo in ritardo. 86? Fuori Dragoni, dentro Girelli per l’. 84?dicheda. 82?che prova il pressing offensivo. 80? Fuori Nunez, dentro Rodriguez per l’. 78? Giallo per Bonsegundo, fallo su Bonansea. 76? Fuori Giacinti e dentro Cantone nell’. 74? Cross di Bonansea dalla sinistra cheda. 72? Vola Durante sul tentativo su punizione di Stabile. 70? Punizione di Giugliano che termina fuori da buona posizione. 68? Giallo per Mayorga, stesa Bonansea mentre era in fase di dribbling. 66? Si cominciano a ...