LIVE Italia-Argentina 0-0 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Colpo di testa di Beccari che non trova la porta difesa da Correa. 50? Attenta Durante che in tuffo evita un tiro cross che si stava insaccando all’incrocio. 48? Nessun cambio nella ripresa. 46?il08.51 Match equilibrato tra, le azzurre peccano di poco cinismo sotto porta. Due reti giustamente annullate per fuorigioco. A tra poco per il49? Finisce il primo tempo,0-0. 47?in fase di pressing offensivo. 45? Ci saranno quattro minuti di recupero. 43? Errore di Dragoni in fase di contropiede. 41? Altra rete in fuorigioco per l’, questa ...