LIVE Italia-Argentina 0-0 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | acrobazia di Larroquete

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Grande azione di Caruso, ma il suo cross non trova nessuno sul secondo palo. 19? Cross di Caruso non che non trova compagne in area di rigore. 17? Linari ferma Nunez in area di rigore, intervento perfetto in scivolata. 15? Rete annullata a Caruso per fuorigioco. 13? Ritmi alti in questo inizio di partita, squadre che si affrontano a viso aperto. 11? Durante blocca un cross di Stabile dalla sinistra. 9? Destro di Giacinti, respinge Correa con i pugni. 7? Punizione di Beccari che chiama all’intervento Correa. 5? Mischia in area di rigore dell’, l’non trova il guizzo giusto per arrivare al vantaggio. 3?inmanda alto sopra la traversa. 1? Inizia la partita! 7.57 Esordio per l’, tutto ...