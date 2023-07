LIVE – Cobolli-Cilic | primo turno Atp Umago 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(terra battuta). Il giovane azzurro è riuscito a passare abilmente le qualificazioni, dove non ha perso set rispettivamente contro il connazionale Luca Nardi ed il ceco Zdenek Kolar. L’esordio nel tabellone principale è molto suggestivo. Di fronte, infatti,avrà l’idolo di casa, vincitore degli US Open nel 2014. Quest’ultimo si trova al momento di poco fuori dai primi cento giocatori del mondo. Per lui si tratta appena del secondo appuntamento stagionale a causa degli infortuni. Motivo per cui, come preannunciano anche le quote dei bookmakers, sarà un match molto combattuto. Tra i due sarà il ...