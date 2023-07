L’italiana Rebecca e l’inferno di fuoco a Rodi | “Scappati di corsa nella notte”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 luglio 2023) La giovane cagliaritana lavora nell'hotel epicentro del rogo: "Evacuati in ritardo, siamo salvi per miracolo" “Il momento peggiore? Quando abbiamo realizzato che l’incendio era ormai a pochi passi da noi, a ridosso dell’albergo, e non potevamo più aspettare nemmeno un secondo. Nonostante gli alert, nessuno aveva lanciato l’allarme. Ma non abbiamo mai perso la testa: prima di lasciare in fretta e furia l’hotel abbiamo visto due bambine sole e spaesate, le ho afferrate e ho cominciato a correre insieme al mio ragazzo alla ricerca disperata dei genitori. Per fortuna li abbiamo trovati. Poi è cominciata lafolle, unache è durata tutta la”. Comincia così il racconto all’Adnkronos diMacciò, cagliaritana di 21 anni che lavora al baby parking presso l’hotel Rodos Princess di Kiotari per un noto tour ...