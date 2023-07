L' Italia batte l' Argentina | le lacrime di Girelli sono il cuore delle Azzurre

Lei dà la cifra della precisione con cui l'si chiude ermetica, quasi cinica, se non fosse per tutta la passione necessaria a mantenere un atteggiamento così. Lo chiarisce Silipo: "Sentivo già ...L'1 - 0 l'Argentina nel match valido per la prima giornata del Girone G dei Mondiali 2023 di calcio femminile. A firmare la vittoria delle azzurre il gol di Girelli, appena entrata in campo ...ROMA " Il Setterosagli Usa 8 - 7 e conquista il pass per le semifinali dei Mondiali di pallanuoto femminile, in ... Questi i segreti dell'più bella che elimina gli Stati Uniti tricampioni ...

Calcio, mondiali femminili: l'Italia batte l'Argentina 1-0 al debutto Sky Tg24

Quattro Mondiali di fila, da Kazan 2015 a Budapest 2022, nel mezzo anche due Olimpiadi, quelle di Rio 2016 e Tokyo 2020. Una corazzata imbattibile, che sembrava pronta a proseguire il proprio cammino ...La nuova Italia di Bertolini parte forte al debutto mondiale ma fatica a sbloccarsi contro l’Albiceleste, finché la veterana Cristiana Girelli entra e rimedia last minute ...