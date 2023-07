L’Iraq sta per mettere il bavaglio definitivo alla libertà d’espressione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il presidente del parlamento iracheno, Mohammed al-Halbousi, è stato chiaro: siamo pronti per il voto finale. Il voto riguarda due pessime leggi: la prima a proposito dellae di manifestazione pacifica, la seconda sui reati informatici. Peraltro, su quali testi esattamente si voterà lo sanno solo i parlamentari. Nelle ultime settimane sono circolate voci su emendamenti peggiorativi, ma i gruppi per i diritti umani e la stampa locale non sono ancora riusciti a trovarli. Il testo della legge sullaapprovato in prima lettura vieta ogni contenuto contrario“morale pubblica, tra cui “le offesereligione, alle autorità religiose e alle sette” e le espressioni che “sminuiscono le figure o i simboli religiosi”. In un paese in cui i leader ...