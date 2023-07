L’ipocrisia green di Ferragni in due semplici foto

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Happy days per Chiara “hy guys”: va a Sanremo, ne esce con le ossa rotte, la family forse broken e un multone, 170mila euro, che però paga la Rai, cioè noi, circa curiosi movimenti social insieme al compagno Amadeus, roba di pubblicità occulta; fa un “pandoro benefico” e l’Antitrust la fulmina con un procedimento, ancora da definire, in cui sospetta l’inganno sugli acquirenti, indotti a credere, questa l’accusa, che l’ammontare delle donazioni fosse in funzione delle vendite anziché predeterminato. Adesso eccola alla guida della sua berlina extralusso extralettrica, “hy guuuys”, in cui, da testimonial scafata, vanta le magnifici sorti e progressive del prodotto in un video Instagram di rara insostenibilità già a partire dal sonoro: “Aigaaaais, eccomi sulla mia macchina eléttrica, si ricarica “all’ottantapercééénto” in due secondi, il mio staff (non era più ...