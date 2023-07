L’Inghilterra piange Trevor Francis il primo inglese a valere un milione di sterline

(Di lunedì 24 luglio 2023)se n’è andato. A 69, vittima di un attacco cardiaco nel suo appartamento in Spagna. Scrive il Daliy Mail: è stato un calciatore leggendario, ma era anche una persona estremamente gentile.è stato un attaccante letale ai suoi tempi e ha vinto due volte la Coppa dei Campioni con il Nottingham Forest dopo essere diventato famoso col Birmingham. È stato ilcalciatoreun milioni di. Anni dopo confessò: «In realtà il Nottingham mi comprò per une 150milama Clough voleva togliermi pressioni». È stato perquel che Savoldi fu per l’Italia. Il suo trasferimento dal Birmingham al Nottingham Forest nel 1979 è stato uno spartiacque. Aveva segnato ...

... il tifosomiseria e strepita contro'ennesimo salasso. Eppure la Serie A è il torneo meno caro d'Europa, almeno a guardare gli altri top campionati. Basta farsi un giro dall'...... ogni volta che va via un giocatore miil cuore ma questa ... ''Atalanta continuerà a valorizzare i giovani' Come ha sempre ... prima c'era'Italia, poi, poi la Cina ora'Arabia, ...Siamo stufi di Vlahovic, se resta, se va, se, se ride. ... Una buona idea'ha avuta il Bologna , che ha raggiunto'intesa per ... in, dove giocava dal 2020). Solitamente, da quelle ...