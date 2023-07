Liliana Resinovich | la notizia improvvisa sul corpo | cosa vogliono fare

Nominato il nuovo perito medico - legale che proverà a far luce sulla misteriosa morte di. Si tratta, come riporta Il Piccolo, di una delle maggiori figure dell'antropologia forense in Italia: Cristina Cattaneo , direttrice e co - fondatrice del laboratorio di ...La Procura di Trieste ha affidato all'antropologa forense Cristina Cattaneo, l'incarico di redigere una perizia medico - legale che servirà a fare chiarezza sulla morte di, la 63enne scomparsa da casa a Trieste il 14 dicembre del 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio del 2022 nel parco dell'ex Opp a San Giovanni.La morte misteriosa ditorna a far parlare l'amico Fulvio Covalero . L'uomo, ospite a Quarto Grado ieri, ha mostrato in trasmissione il video di un'insegnante di chimica che ha provato a far luce su una ...

Trieste, la procura dispone una perizia sul corpo di Liliana Resinovich la Repubblica

Disposta la perizia sul corpo di Liliana Resinovich: a occuparsene sarà l'antropologa forense Cristina Cattaneo ...La procura di Trieste ha affidato l’incarico a Cristina Cattaneo che dovrà fare luce sulle lesioni riscontrate sul cadavere. Ecco cosa aveva scritto il legale del fratello ...