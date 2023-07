(Di lunedì 24 luglio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – “un– Una storia italiana di successo” è il libro scritto da, presidente diGroup, il primo operatore postale privato italiano. Il volume, edito da Engage, racchiude il percorso professionale di un vero e proprio self-made man,. Nato nel 1947,ha deciso di inseguire il suo sogno partendo dal nulla nella Sicilia del Dopoguerra. “un” ripercorre la sua breve esperienza in Piemonte durante l'adolnza, la sveglia alle quattro del mattino, il lavoroportalettere, il ritorno sui banchi di scuola, l'attività in banca e tutti gli ...

RIMINI -nelle librerie fisiche e online per la collana Gli Archetti didell'Arco , ' Sotto la sabbia ', il nuovo romanzo poliziesco dello scrittore riminese Maurizio Maria Taormina , già autore di ...Eva Kant primadonna 1° marzo 1963:nelle edicole di tutta Italia il terzo numero di Diabolik. ...scena il recital dedicato alla memoria di Luigi Camilli Secondo appuntamento con la rassegna...Come sida questa polarizzazione che fa vittime non solo di monumenti ma finisce per cacciare ... finiscono per voler ripristinare l'indice deiproibiti, per censurare le biblioteche e per ...

Libri, esce "Pedalando come un Fulmine" di Michele Comparetto ... Italpress

PALERMO (ITALPRESS) - "Pedalando come un Fulmine - Una storia italiana di successo" è il libro scritto da Michele Comparetto, presidente di Fulmine Group, ...Alla collana “I migliori film della nostra vita” di Gremese Editore si aggiunge una nuova pubblicazione, da qualche giorno in tutte le librerie.