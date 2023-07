L' Euro apre stabile sul dollaro a 1 | 112

Apertura stabile per l'sui mercati in una settimana densa di decisioni da parte delle banche centrali di Usa, Europa e Giappone. La moneta unica scambia sul dollaro a 1,112 (+0,04%). . 24 luglio 2023Apertura in calo per il gas naturale al Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di agosto cedono il 2,36% a 27,5al MWh. . 24 luglio 2023... se sia fine agosto. I palazzetti del ghiaccio di Torre Pellice e Pinerolo si stanno ... È necessario trovare un'intesa con la Regione , che nel 2022 ha finanziato con 350.000e nel 2022 con ...

L'Euro apre stabile sul dollaro a 1112 QUOTIDIANO NAZIONALE

Apertura stabile per l'euro sui mercati in una settimana densa di decisioni da parte delle banche centrali di Usa, Europa e Giappone. La moneta unica scambia sul dollaro a 1,112 (+0,04%).Apertura in calo per il gas naturale al Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di agosto cedono il 2,36% a 27,5 euro al MWh.