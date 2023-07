L’elefante gay | testo della canzone e significato

Leggi su cultweb

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilgay, scritta da Gianni Greco e interpretata da una giovanissima Erika Mannella all’Ambrogino d’Oro 1984 (e non allo Zecchino d’Oro, come erroneamente pensano molti). Unaper bambini, in una trasmissione per bambini che tratta il tema dell’omosessualità, pur con i limiti dell’epoca, attraverso la figura di un elefante simpatico, che nella sua rappresentazione è un po’ stereotipato ma libero e ricalca figure di omosessuali rese celebri da film come Il Vizietto. Uaccadi uaccadu unghie e smalto rosso uaccadi uaccadu zanne di lamè uaccadi uaccadu guarda com’è grosso uaccadi uaccadu sta arrivandogay con cinquanta nei sparsi qua e là, che arie che si da le mutande blu a pois ciglia finte in su, si sa non nasconde più la sua vera ...