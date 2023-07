Lega | Ribolla | “Senza Gori ci prenderemo l’area di centro Noi uniti | loro no”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Bergamo. Ha le idee chiare Alberto. Giovane commercialista, ex coordinatore provinciale del movimento giovanile, ex deputato, consigliere comunale, fresco di nomina a Presidente del Collegio sindacale di Sacbo, con un ruolo importante di marca politica in Trenitalia, con la tessera dellain tasca fin da ragazzo. Precisamente da 23 anni. Competente e preparato, dedito allo studio prima di arrivare agli appuntamenti in aula, qualunque essa sia. E si vede. Ora, finita l’esperienza romana, guarda al futuro del suo partito da vicino. Dalla sua città. E mentre racconta di ricevere almeno una decina di telefonate e di mail al giorno dai cittadini, si prepara a dare battaglia per la corsa alle elezioni del 2024. A cominciare dall’aula consiliare dove, a suon di ordini del giorno, fa le pulci all’amministrazione, soprattutto quando si parla di ...

La nuova viabilità in centro è un rischio per i pedoni Il consigliere Alberto ha inviato una interrogazione a risposta scritta, indirizzata al Comune di Bergamo, in cui sottolinea alcune delle criticità che insisterebbero nell'area attorno a Piazza Matteotti

