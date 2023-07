BORSACdA per'esame dei dati finanziari FTSEMib: Italgas ; UniCredit (comunicato 26 luglio 2023, prima dell'apertura di Piazza Affari). MidCap: Acea . Euronext Milan: Edison . Euronext Growth ...'Italia - ha sottolineato - investira' in Agritech, centro di ricerca strategico di Napoli per lo sviluppo di nuove tecnologie, a partire dal settore aerospaziale, e la loro applicazione in ...La cooperazione con tutte le istituzioni finanziarie internazionali e' un elemento chiave per'implementazione di piu' progetti agroalimentari. Il Fondo Italiano per il Clima, con un budget annuale ...

L’economia italiana in uno scenario di tassi alti Il Sole 24 ORE