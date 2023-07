Il Pronto Soccorso dell''Vito Fazzi' ha dovuto gestire decine di codici rossi ... al Pronto Soccorso disono stati messi in campo 444 interventi su oltre mille richieste di aiuto. Per ...Ghiaccio in arrivo da una pescheria per curare i pazienti ricoverati all'Vito Fazzi con 41 gradi di febbre. L'eccezionale ondata di calore sta mettendo a dura prova il sistema sanitario locale e ha fatto aumentare le richieste di soccorso da parte di persone ...Un caso particolarmente preoccupante, venerdì sera al 'Vito Fazzi' di. Una persona con la febbre a 42, non rispondeva alle normali terapie ed in pronto soccorso ...a disposizione dell', ...

Lecce, in ospedale con la febbre a 42: arriva il ghiaccio dalla pescheria TGCOM

L'ondata di caldo estremo e l'aumento dell'utenza vacanziera hanno mandato in tilt il Pronto Soccorso con decine di codici rossi da gestire. Provvidenziale l'intervento dell'azienda ittica ...E le scorte di ghiaccio scarseggiano persino nel nosocomio. Il Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi è stato intasato da centinaia di telefonate per interventi legati a malori per il gran caldo e ...