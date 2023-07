Lecce | Hjulmand nel mirino del Fenerbahçe | proposta da 10 milioni e Joao Pedro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Mortenneldel. Il 24enne del, è uno dei punti fermi dei salentini anche per la prossima stagione, tanto che per privarsene chiedono almeno 20di euro. Il club turco sarebbe disposto ad offrire 10più il cartellino di. Quest’ultimo piace al club pugliese, ma il suo ingaggio, che sfiora i 3di euro, è fuori portata. Il discorso potrebbe cambiare qualora il Fenerbahce dovesse decidere di partecipare al pagamento dello stipendio di. SportFace.

Cresce la fila di pretendenti per Morten. Il centrocampista delche in Italia piace a Juve, Lazio e Napoli è finito nel mirino anche del Fenerbahce che, secondo la Gazzetta è pronto all'offerta.

Lecce, il jolly Hjulmand e il muro di Sticchi Damiani: resta o va Sportitalia

Un tema che tiene banco da diverso tempo in casa Lecce è il futuro di Morten Hjulmand, la cui permanenza in Salento sarebbe tutt'altro che scontata. Il centrocampista danese, grazie alle ottime ...