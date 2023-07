Lecce | arriva in ospedale con 42 di febbre | ricorso alla pescheria per il ghiaccio

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il caldo record sta letteralmente mettendo in ginocchio la Puglia e quanto successo aha quasi dell’incredibile. Un paziente èto all’“Vito Fazzi” in gravi condizioni a causa… L'articolo proviene da Puglia24news.

Lecce, in ospedale con la febbre a 42: arriva il ghiaccio dalla pescheria TGCOM

L’eccezionale ondata di calore che fa aumentare le richieste di soccorso soprattutto da parte di persone fragili e anziani e l’aumento dell’utenza vacanziera, stanno mettendo a ...Tra temperature record e colpi di calore, all’ospedale di Lecce le scorte di ghiaccio erano andate esaurire. Una ditta della zona ha fatto recapitare gratuitamente sei sacchi di ghiaccio da dieci ...